Скачать
Вторник, 25.02.2020
Зеркаль о конституционной реформе в РФ: Путин понимает, что он не вечен
Зеркаль о конституционной реформе в РФ: Путин понимает, что он не вечен
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом

Всего за $11: Xiaomi анонсировала новые наушники

Всего за $11: Xiaomi анонсировала новые наушники
21:35 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) анонсировал новые наушники компании - Mi Dual Driver.

Mi Dual Driver — это проводные наушники с двумя динамическими драйверами (как и следует из названия) диаметром 10 и 8 мм, которые должны обеспечить насыщенный бас, четкий звук и низкий уровень искажения. Также заявлено пассивное шумоподавление.

Корпус наушников устойчив к царапинам и отпечаткам, есть магнитное крепление, а кабель, как уверяет производитель, не будет путаться.

На проводе размещён пульт с кнопкой воспроизведение/паузы, при длительном нажатии на которую включается голосовой помощник.

AirPods X Generation: Apple готовит новые беспроводные наушники за $399

Цена

Стоят такие наушники всего $11. Они уже в продаже в Индии, но информации о выходе на другие рынки пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наушники, Гаджеты, Технологии, Девайсы, Техно, Xiaomi, Mi Dual Driver.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
03 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
04 В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
05 Маникюр 2020: весенний матовый дизайн ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: коронавирус уже в Румынии
СМИ: коронавирус уже в Румынии
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь