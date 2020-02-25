Всего за $11: Xiaomi анонсировала новые наушники

Новости технологии:Глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) анонсировал новые наушники компании - Mi Dual Driver.

Mi Dual Driver — это проводные наушники с двумя динамическими драйверами (как и следует из названия) диаметром 10 и 8 мм, которые должны обеспечить насыщенный бас, четкий звук и низкий уровень искажения. Также заявлено пассивное шумоподавление.

Корпус наушников устойчив к царапинам и отпечаткам, есть магнитное крепление, а кабель, как уверяет производитель, не будет путаться.

На проводе размещён пульт с кнопкой воспроизведение/паузы, при длительном нажатии на которую включается голосовой помощник.

Цена

Стоят такие наушники всего $11. Они уже в продаже в Индии, но информации о выходе на другие рынки пока нет.