Раскрыты характеристики новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX

Новости технологии:Новая утечка раскрыла ключевые технические характеристики старшей модели будущей линейки на архитектуре Navi.

После слухов о том, что компания AMD готовит к релизу флагманскую линейку видеокарт Radeon RX, в сети появились спецификации одной из будущих новинок.

Технические характеристики

По заявлению сетевого информатора CyberPunkCat, видеокарта получит 80 вычислительных и 320 текстурных блоков, 5120 потоковых процессоров, а ее ключевой особенностью станет значительный объем видеопамяти – 24 ГБ (HBM2e) с подключением по 4096-битной шине и поддержкой пропускной способности до 2 ТБ/с, передает Wccftech.

Инсайдер ссылается на неназванные источники в компании SK Hynix, занимающейся разработкой модулей памяти для компьютерных комплектующих.

Однако, в свежем пресс-релизе SK Hynix заявила, что не имеет никакого отношения к обнародованной спецификации нового видеоядра AMD. Компания также призвала прекратить распространение ложных новостей.

Мы можем заверить вас, что SK Hynix принимать все необходимые меры против таких средств массовой информации, – заявили представители компании.