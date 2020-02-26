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В Японії планують побудувати залізницю, яка буде мчати на швидкості 500 км/год

В Японії планують побудувати залізницю, яка буде мчати на швидкості 500 км/год
14:56 Сегодня Телеграф ukr.media Фото: Twitter

Новости технологии:Така техніка на межі фантастики.

Шлях з Токіо до Осаки займає дві з половиною години, але скоро — точніше, через 17 років — буде займати всього 67 хвилин.

Японська залізниця розробляє новий проект швидкісного сполучення. Для цього буде використовуватися поїзд Linear, який розганяється на колесах, а потім, набравши швидкість, втягує їх і продовжує рухатися, зависнувши в 10 сантиметрах над землею. Через відсутність тертя між полотном і колесами поїзд зможе розганятися до 500 км/год.

Поїзд буде долати відстань від Токіо до Нагої за 40 хвилин, а від Токіо до Осаки — всього за 67. На жаль, пасажирам доведеться поки почекати. Проект обійдеться в $50,5 млрд, а інфраструктуру будуть будувати до 2037 року (шлях до Нагої повинні побудувати до 2027-го). Милуватися видами теж не вийде: більша частина шляху пролягатиме під землею, щоб уникнути сейсмічно активних зон.

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Японські швидкісні поїзди вже сьогодні одні з найшвидших у світі і розвивають швидкість до 320 км/год. При цьому за 50 років їх використання не було жодної аварії, що призвела до травми або смерті пасажира.

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Технології, Потяг, Новини, Японія, Колії.
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