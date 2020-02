В Японії планують побудувати залізницю, яка буде мчати на швидкості 500 км/год

Шлях з Токіо до Осаки займає дві з половиною години, але скоро — точніше, через 17 років — буде займати всього 67 хвилин.

Японська залізниця розробляє новий проект швидкісного сполучення. Для цього буде використовуватися поїзд Linear, який розганяється на колесах, а потім, набравши швидкість, втягує їх і продовжує рухатися, зависнувши в 10 сантиметрах над землею. Через відсутність тертя між полотном і колесами поїзд зможе розганятися до 500 км/год.

Поїзд буде долати відстань від Токіо до Нагої за 40 хвилин, а від Токіо до Осаки — всього за 67. На жаль, пасажирам доведеться поки почекати. Проект обійдеться в $50,5 млрд, а інфраструктуру будуть будувати до 2037 року (шлях до Нагої повинні побудувати до 2027-го). Милуватися видами теж не вийде: більша частина шляху пролягатиме під землею, щоб уникнути сейсмічно активних зон.

