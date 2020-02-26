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Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019

Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
18:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Аналитики определили самый продаваемый смартфон прошлого года.

Аналитическая компания Omdia подсчитала, сколько и какие смартфоны покупали в мире в прошлом году, и определила самую популярную модель 2019 года.

Кто в лидерах

Итак, самым продаваемым оказался iPhone XR 2018 года выпуска: Apple продала за 12 месяцев 46,3 млн единиц. Актуальный iPhone 11 занял второе место с разрывом в 9 миллионов — 37,3 млн проданных устройств.

Следующую тройку лидеров заняла компания Samsung, причем на третьем, четвертом и пятом месте — доступные модели. Это Galaxy A10 (30,3 млн единиц), Galaxy A50 (24,2 млн единиц) и Galaxy A20 (19,2 млн единиц).

Также в списке iPhone 11 Pro Max (17,6 млн), iPhone 8 (17,4 млн), iPhone 11 Pro (15,5 млн), Galaxy J2 Core (15,2 млн) и лишь один представитель Xiaomi — Redmi Note 7 (16,4 млн).

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Кстати, по итогам 2018 года самым популярным оказался тоже смартфон Apple — iPhone 8.

"Apple неизменно удерживает первую и вторую позицию в мировом рейтинге поставок. Компания доминирует более пяти лет подряд. Ограничивая количество предлагаемых моделей, в отличие от конкурентов, купертиновцам удалось сосредоточить свои продажи на нескольких смартфонах", — отмечает директор по исследованиям и анализу смартфонов в Omdia Джуси Хонг.

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Apple, Рейтинг, Гаджеты, Смартфоны, iPhone Xr.
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