На Samsung Galaxy S10+ уже тестируют Android 11

Новости технологии:Samsung начала тестирование Android 11 на Galaxy S10+.

Компания Samsung уже тестирует новую операционную систему Android 11 на смартфоне Galaxy S10+.

Южнокорейский флагман 2019 года под управлением Android R появился в базе синтетических тестов Geekbench.

На сайте Geekbench появились результаты тестов смартфона Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) с чипсетом Exynos 9820 и ОС Android R (кодовое название Android 11).

Вероятно, Samsung уже тестирует новую оболочку пользовательского интерфейса One UI 3.0 и готовится выпустить обновление для своих смартфонов сразу после официального выхода Android 11.

Напомним, аналитическая компания Omdia подсчитала, сколько и какие смартфоны покупали в мире в прошлом году, и определила самую популярную модель 2019 года.