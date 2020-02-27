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На Samsung Galaxy S10+ уже тестируют Android 11

На Samsung Galaxy S10+ уже тестируют Android 11
04:40 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung начала тестирование Android 11 на Galaxy S10+.

Компания Samsung уже тестирует новую операционную систему Android 11 на смартфоне Galaxy S10+.

Южнокорейский флагман 2019 года под управлением Android R появился в базе синтетических тестов Geekbench.

На сайте Geekbench появились результаты тестов смартфона Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F) с чипсетом Exynos 9820 и ОС Android R (кодовое название Android 11).

Вероятно, Samsung уже тестирует новую оболочку пользовательского интерфейса One UI 3.0 и готовится выпустить обновление для своих смартфонов сразу после официального выхода Android 11.

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Напомним, аналитическая компания Omdia подсчитала, сколько и какие смартфоны покупали в мире в прошлом году, и определила самую популярную модель 2019 года.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Galaxy S10, Android 11.
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