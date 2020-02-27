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Microsoft Surface Duo получит оригинальную замену внешнему дисплею (Видео)

Microsoft Surface Duo получит оригинальную замену внешнему дисплею (Видео)
10:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Точная дата презентации и цена новинок еще не объявлены.

Смартфон Microsoft Surface Duo, который анонсировали осенью 2019 года, получил сразу два основных дисплея, но при этом остался без внешнего экрана для просмотра уведомлений. Впрочем, у инженеров Microsoft нашлось решение этой проблемы, которое позволяет быстро просмотреть сообщения, не переводя устройство в режим планшета.

Просмотр сообщений

Согласно новому видеотизером, который опубликовали в сети, пользователям Surface Duo будет достаточно легко открыть сложное устройство, чтобы прочитать текст сообщения, "вписанный" в узкий столбец у края дисплея. Если уведомлений накопится много, их можно перевернуть, как при обычной работе смартфона. 

Дополнительные полезные функции

Еще одной полезной особенностью аппарата станет возможность разворота дисплея на 360 градусов. В таком положении он будет напоминать обычный моноблок и позволит легко удерживать модель одной рукой, например, во время звонка. 

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Дата презентации

Релиз Surface Duo ожидается зимой 2020 года. Одновременно должна состояться премьера 13-дюймового сложного аппарата Microsoft Surface Neo на Windows 10X. 

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Техно, Гибкий смартфон, Microsoft Surface Duo.
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