AMD представила новые процессоры Ryzen для мини-ПК

Новости технологии:Готовые компьютеры на базе встроенных процессоров AMD Ryzen Embedded R1102G и R1305G уже анонсировали компании Kontron и Simply NUC.

Компания AMD расширила линейку встраиваемых процессоров Ryzen Embedded анонсом чипов R1102G и R1305G. Главными особенностями новинок, помимо высокой энергоэффективности, стал низкий тепловой пакет (TDP), который позволяет использовать пассивное охлаждение для компактных PC.

Технические характеристики процессоров

AMD Ryzen Embedded R1102G получил два физических ядра и два потока выполнения. Базовая тактовая частота CPU составляет 1,2 ГГц, максимальная-2,6 ГГц при TDP до 6 Вт. Новинка также обзавелась встроенной графикой с тремя вычислительными блоками.

Модель R1305G отличается от младшей версии наличием четырех потоков и повышенными частотами (1,5 – 2,8 ГГц), а ее TDP составляет от 8 до 10 Вт в зависимости от настроек энергопотребления.

Оба процессора позволяют использовать безвентиляторные системы охлаждения.

Компания AMD вступает в новую эру высокопроизводительных вычислений для индустрии встраиваемых решений. Мы делаем это с помощью передовых технологий для отображения графики, что обеспечивает полный эффект присутствия в разрешении 4K, и процессоров AMD Embedded Ryzen, – отметил вице-президент AMD и генеральный директор направления Embedded Solutions Раджниш Гаур.

"Благодаря новым процессорам Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением мы предлагаем доступ к высокопроизводительным энергоэффективным решениям", – добавил Гаур.

Устройства с новым CPU

О поступлении в продажу мини-PC с новыми CPU объявила и компания OnLogic.

Дата старта поставок

Начало поставок процессоров запланировано на конец марта 2020 года.