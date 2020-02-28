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Умный дверной звонок с камерой от DIGOO

Умный дверной звонок с камерой от DIGOO
05:13 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:DIGOO SB-XYZ: дверной звонок с камерой за $36

На AliExpress продают дверной замок компании DIGOO с отличным ценником.

Что известно

Модель называется SB-XYZ и она может похвастаться защищённым от воды корпусом (IP68) и встроенной камерой, которая записывает видео в 720p. Она имеет угол обзора 130 градусов, фокусное расстояние 2.8 метров и ночной режим съёмки. Устройство можно подключить к домашней сети Wi-Fi и управлять им через фирменное приложение на смартфоне. Питается звонок от четырёх пальчиковых батареек АА. У него также есть микрофон для разговоров и динамик.

Напоминаем, Компания Xiaomi показала рулетку круглой формы, которую необходимо прокатить по поверхности, чтобы измерить ее длину. Причем максимальное расстояние устройства — 99 метров.

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Звонок, DIGOO, DIGOO SB-XYZ.
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