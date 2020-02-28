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Компания Timex представила выносливые смарт-часы

Компания Timex представила выносливые смарт-часы
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости технологии:Timex Ironman R300 GPS также являются водостойкими на глубине до 30 метров.

Американская компания Timex представила свои первые "умные" часы Timex Ironman R300 GPS.

Об этом сообщает The Verge.

"Timex Ironman R300 GPS доступны на сайте компании Timex за 120 долларов США", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, у "умных" часов есть несколько интересных функций, включая сенсорный экран, GPS навигатор, возможность совершать телефонные звонки и даже есть возможность загружать данные с прошлых тренировок.

Также в часах установлена батарея, которая сможет работать 25 дней.

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Однако, по данным компании, если на устройстве будет активирован навигатор GPS, батарея без подзарядки сможет "протянуть" лишь 20 часов.

Как сообщалось, американская компания Sprint представила "умные" часы WatchMeGo, которые позволяют родителям отслеживать местонахождение своих детей.

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Часы, Технологии, Умные часы, Смарт-часы, Техно, Timex Ironman R300 GPS.
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