В Instagram для Windows 10 теперь можно переписываться

Новости технологии:Разработчики Instagram обновили приложение для Windows 10, поэтому при следующем запуске вы сможете увидеть некоторые изменения.

Instagram обновил своё программное обеспечение для Windows, использовав технологию прогрессивного веб-приложения (PWA).

То есть, в Instagram для ПК появились функции мобильного приложения. Это довольно удобно, особенно когда нужно срочно ответить на сообщение, но доступа к смартфону нет.

Раньше разработчики уже экспериментировали с PWA. Тогда пользователи могли загружать фото прямо с компьютера. К сожалению, этой функции больше нет и не известно, вернут ли её когда-нибудь.

Windows Central сообщает, что новое приложение работает лучше, чем предыдущая версия на устройствах на базе ARM, таких как Surface Pro X.