Minecraft Festival 2020: известна дата мероприятия

Новости технологии:Несмотря на то, что в 2017 году ежегодное мероприятие перешло в формат онлайн-трансляций, в этом году организаторы решили снова собрать поклонников игры в одном помещении.

Minecraft Festival планируют провести в конференц-центре округа Оранж в Орландо в период с 25 по 27 сентября, билеты будут доступны с 6 марта.

Кроме последних новостей игры Mojang и Microsoft обещают много интересного: выставки, турниры, "живые развлечения" и эксклюзивные товары.

Цена билетов начинается от $60 за один день и $165 за все 3 дня фестиваля. Каждый, кто посетит мероприятие, получит внутриигровой кейс Minecraft Festival.

Пакет Gold за $225 даёт ранний доступ к экспонатам и магазину, а владельцы Diamond за $300 получат доступ к специальному залу, личной ячейке для вещей и одежды и бейдж на шнурке.