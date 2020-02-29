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Суббота, 29.02.2020
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Google посвятил милый Doodle високосному году

Google посвятил милый Doodle високосному году
07:25 Сегодня Телеграф

Новости технологии:Вы вместо привычного логотипа на главной странице поисковика заметили что-нибудь другое сегодня?

Сегодня, 29 февраля, Google выпустил новый анимированный дудл, посвященный високосному году.

Сегодняшний Doodle прыгает от радости в високосный день, 29-го февраля, который происходит только примерно каждые четыре года, чтобы наши календари были на одном уровне с Землей и Солнцем.

Впервые високосный день был учрежден в 45 году до нашей эры римским императором Гаем Юлием Цезарем. Именно он объявил, что каждый четвертый год должен иметь 365,25 дней. Главным условием для введения нового календаря было то, что день весеннего равноденствия начинался в один и тот же день.

Знаменательные события в истории: 29 февраля 2020 года

Григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием ХІІІ в 1582 году. Украина перешла на него 16 февраля 1918 года.

Мы надеемся, что у вас будет хороший и счастливый этот день!

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Все по теме:

Google, Технологии, Doodle, Техно, 29 февраля, Високосный год.
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