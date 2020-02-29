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Mijia Solove P1: электрическая мухобойка от Xiaomi (Фото)

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Mijia Solove P1: электрическая мухобойка от Xiaomi (Фото)
21:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Компания выпустила электрическую ловушку XIAOMI MIJIA SOLOVE P1.

Это электрическая мухобойка для уничтожения москитов, комаров, мух и мошек, выполненная в форме традиционной хлопушки. Только с ней не надо бегать по всей комнате за комаром, развивая зрение в темноте и навыки самурая - XIAOMI MIJIA SOLOVE P1 сделает все за вас.

Устройство оснащено 14 светодиодами с длиной волны ультрафиолетовых лучей в 395–400 нанометров. Поэтому насекомые сами летят на свет, попадая в ловушку: сетка под напряжением 2000 В - 3000 В сразу же убивает их током. Кроме того, мухобойку можно использовать по-старинке, только в этом случае к силе удара прибавляется еще и ток.

Для людей устройство абсолютно безопасно: дополнительные решетки защищают от случайного касания к сетке под напряжением, ультрафиолет не влияет на зрение, а сама мухобойка не выделяет неприятного запаха или вредных химических веществ.

Устройство можно брать на улицу. Внутри установлен аккумулятор емкостью 2000 мАч, который обеспечивает до 30 дней автономной работы в зависимости от выбранного режима.

В режиме отпугивания комаров одного заряда хватит на 8 часов. Заряжается мухобойка через док-станцию.

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Цена

Купить XIAOMI MIJIA SOLOVE P1 на AliExpress можно за $26,26.

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Xiaomi, Xiaomi Mijia Solove P1, Ловушка для насекомых, Мухобойка.
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