Как работает уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha: видеообзор

Новости технологии:Концептуальный флагман Mi Mix Alpha попал в руки популярного блогера Маркуса Браунли.

В сентябре прошлого года компания Xiaomi представила свой концептуальный флагман Mi Mix Alpha за $2800. В продажу он пока не поступил, зато попал в руки известного блогера Маркуса Браунли (Marques Brownlee), также известного как MKBHD.

Похоже, Маркусу достался прототип смартфона, так как некоторые моменты еще надо доработать.

Но для начала напомним, чем же выделяется Xiaomi Mi Mix Alpha. В первую очередь, это дисплей, который занимает 180.6% площади поверхности всего устройства. То есть он обвивает почти весь корпус, оставляя место лишь для небольшой металлической планки с камерой. По словам Маркуса, экран защищен стеклом, но это не один цельный кусок, а несколько частей, соединенных между собой, создающие иллюзию целостности. Когда на грани падает свет - это легко заметить.

Каждая часть дисплея выполняет определенную задачу. Левый торец отображает дату, время и уведомления, задняя панель размещает погоду, счетчик шагов, элементы управления музыкой и тому подобное. На правом торце некоторые цифровые элементы управления для регулировки громкости и включения питания, но эти кнопки очень часто нажимаются случайно.

Чтобы сделать селфи - пользователю придется повернуть смартфон, так как камера у него одна - основная. Зато она 108-мегапиксельная!

В общем, Xiaomi Mi Mix Alpha получился интересным устройством. Скоро он должен поступить в продажу в Индии, а вот о выходе в других странах пока ничего неизвестно.