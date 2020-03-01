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Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations для ПК (Фото, Видео)

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Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations для ПК (Фото, Видео)
15:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Ubisoft провела турнир Trackmania Grand League во французском Лионе, во время которого анонсировала ремейк аркадных гонок Trackmania Nations для PC.

За разработку игры взялась студия Ubisoft Nadeo. По словам менеджера студии Флоран "Hylis" Кастельнерак, Trackmania Nations - простая в освоении гонка с почти бесконечным количеством треков.

Игроки смогут кататься как на трассах кампании, созданных разработчиками, так и строить собственные. К тому же Ubisoft Nadeo расширили набор инструментов, добавив больше покрытий и "специальные блоки", которые могут влиять на поведение машины.

Третьей стороной Trackmania Nations станут соревнования. Ubisoft планирует превратить игру в сервис с регулярными мероприятиями и турнирами. Так, в игре будут проходить дневные и еженедельные соревнования, а также появятся ранги. Два раза в год Ubisoft планирует устраивать Grand League & Open Grand League.

Вместе с тем разработчики будут выпускать обновления с новыми возможностями и блоками для построения трасс.

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"Исторически, Trackmania всегда имела большое количество контента благодаря нашим игрокам. Однако мы заметили, что после выпуска игры, геймеры бросаются в кампанию, а затем прекращают играть. Поэтому мы решили создать сезонные игры с регулярной официальной кампанией и одним ежедневным выбором треков среди всех представленных игроков и рецензируемых карт", - говорит Кастельнерак.

Ubisoft не поделилась трейлером Trackmania Nations, так что предлагаем посмотреть ролик о Trackmania 2 для понимания игрового процесса

Trackmania Nations выйдет на PC уже 5 мая, но о релизе для консолей разработчики пока молчат.

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Ubisoft, ПК, Trackmania Grand League, Trackmania Nations.
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