Ubisoft анонсировала ремейк Trackmania Nations для ПК (Фото, Видео)

За разработку игры взялась студия Ubisoft Nadeo. По словам менеджера студии Флоран "Hylis" Кастельнерак, Trackmania Nations - простая в освоении гонка с почти бесконечным количеством треков.
Игроки смогут кататься как на трассах кампании, созданных разработчиками, так и строить собственные. К тому же Ubisoft Nadeo расширили набор инструментов, добавив больше покрытий и "специальные блоки", которые могут влиять на поведение машины.
Третьей стороной Trackmania Nations станут соревнования. Ubisoft планирует превратить игру в сервис с регулярными мероприятиями и турнирами. Так, в игре будут проходить дневные и еженедельные соревнования, а также появятся ранги. Два раза в год Ubisoft планирует устраивать Grand League & Open Grand League.
Вместе с тем разработчики будут выпускать обновления с новыми возможностями и блоками для построения трасс.
"Исторически, Trackmania всегда имела большое количество контента благодаря нашим игрокам. Однако мы заметили, что после выпуска игры, геймеры бросаются в кампанию, а затем прекращают играть. Поэтому мы решили создать сезонные игры с регулярной официальной кампанией и одним ежедневным выбором треков среди всех представленных игроков и рецензируемых карт", - говорит Кастельнерак.
Ubisoft не поделилась трейлером Trackmania Nations, так что предлагаем посмотреть ролик о Trackmania 2 для понимания игрового процесса
Trackmania Nations выйдет на PC уже 5 мая, но о релизе для консолей разработчики пока молчат.