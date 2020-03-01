Свершилось: Xiaomi Mi A3 получил Android 10

Новости технологии:Владельцы смартфонов Xiaomi Mi A3 наконец дождались обновления до Android 10.

Прошивку ожидали еще в середине февраля. Но Xiaomi пришлось отложить обновление из-за коронавируса COVID-19 в Китае: разработчики попросту не успели закончить работу.

Теперь же официальное обновление Android 10 наконец доступно для Xiaomi Mi A3.

Если вы не хотите ждать, когда обновление прилетит "по воздуху" — ловите ссылку для загрузки.

Прошивка проходит под номером V11.0.7.0.QFQMIXM и весит 1,3 ГБ.

Напомним, Xiaomi Mi A3 работает в рамках программы Android One, поэтому с обновлением он получит все основные особенности Android 10. Например, изменённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, новые жесты управления, а также обновления безопасности через магазин Play Store и многое другое. Так как это «чистый» Android, фирменной оболочки здесь нет.