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Свершилось: Xiaomi Mi A3 получил Android 10

Свершилось: Xiaomi Mi A3 получил Android 10
21:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Владельцы смартфонов Xiaomi Mi A3 наконец дождались обновления до Android 10.

Прошивку ожидали еще в середине февраля. Но Xiaomi пришлось отложить обновление из-за коронавируса COVID-19 в Китае: разработчики попросту не успели закончить работу.

Теперь же официальное обновление Android 10 наконец доступно для Xiaomi Mi A3.

Если вы не хотите ждать, когда обновление прилетит "по воздуху" — ловите ссылку для загрузки.

Прошивка проходит под номером V11.0.7.0.QFQMIXM и весит 1,3 ГБ.

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Напомним, Xiaomi Mi A3 работает в рамках программы Android One, поэтому с обновлением он получит все основные особенности Android 10. Например, изменённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, новые жесты управления, а также обновления безопасности через магазин Play Store и многое другое. Так как это «чистый» Android, фирменной оболочки здесь нет.

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Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi A3, Android 10.
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