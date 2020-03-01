Ровная спинка: умный пояс для коррекции осанки от Xiaomi

Новости технологии:В ассортименте Xiaomi есть просто огромное количество разных товаров, в том числе и для здоровья.

Одним из товаров для здоровья от Xiaomi— умный пояс для коррекции осанки Xiaomi MiJia Youpin Hi+.

Что это

По сути, это тугие ремешки с датчиком, которые одеваются на плечи. Принцип работы простой: встроенный чип движения MPU6050 фиксирует изменение состояния тела владельца благодаря измерению угла наклона и датчику напряжения, и когда вы горбитесь или выбираете неправильные позы — пояс начинает вибрировать, напоминая о об осанке.

Чтобы настроить пояс — наденьте его, выровняйте спину, выберите правильную позу и не двигайтесь в течение 4 секунд. Устройство зафиксирует правильное положение и в дальнейшем будет сигнализировать случае отклонений.

"Xiaomi lanza un arnés para corregir la postura de la espalda" Xiaomi Mijia Youpin Hi+, un arnés que promete corregir nuestra postura de forma inteligente.#xiaomi #marketing #creatividad pic.twitter.com/QFbxMOBj98 — mott (@mott_pe) December 16, 2019

Пояс рекомендуют носить по несколько часов в день. Первые 3 дня — адаптационный период, 3–21 день — период перестройки, а уже через 3 недели заработает мышечная память и будет формироваться правильная осанка.

Сколько?

На данный момент пояс Xiaomi MiJia Youpin Hi+ можно купить на AliExpress за $55,92.