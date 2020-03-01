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Ровная спинка: умный пояс для коррекции осанки от Xiaomi

Ровная спинка: умный пояс для коррекции осанки от Xiaomi
22:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:В ассортименте Xiaomi есть просто огромное количество разных товаров, в том числе и для здоровья.

Одним из товаров для здоровья от Xiaomi— умный пояс для коррекции осанки Xiaomi MiJia Youpin Hi+.

Что это

По сути, это тугие ремешки с датчиком, которые одеваются на плечи. Принцип работы простой: встроенный чип движения MPU6050 фиксирует изменение состояния тела владельца благодаря измерению угла наклона и датчику напряжения, и когда вы горбитесь или выбираете неправильные позы — пояс начинает вибрировать, напоминая о об осанке.

Чтобы настроить пояс — наденьте его, выровняйте спину, выберите правильную позу и не двигайтесь в течение 4 секунд. Устройство зафиксирует правильное положение и в дальнейшем будет сигнализировать случае отклонений.

Пояс рекомендуют носить по несколько часов в день. Первые 3 дня — адаптационный период, 3–21 день — период перестройки, а уже через 3 недели заработает мышечная память и будет формироваться правильная осанка.

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Сколько?

На данный момент пояс Xiaomi MiJia Youpin Hi+ можно купить на AliExpress за $55,92.

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Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi MiJia Youpin Hi+.
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