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Смартфоны Pixel получили обновление: подробности

Смартфоны Pixel получили обновление: подробности
17:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Google выпустила масштабное обновление для своих смартфонов.

В конце 2019 года компания Google перешла к пакетному обновлению операционной системы Android для смартфонов линейки Pixel. Новая версия апдейта под названием Pixel Feature Drop принесла владельцам фирменных комплектующих более десятка полезных функций.

Подробно о новых функциях

В список нововведений, которые будут доступны пользователям смартфонов Google Pixel, вошли следующие функции.

Cards & Passes

Функция позволит получить быстрый доступ к банковским картам, билетам, посадочным талонам или другим картам с Google Pay одним длинным нажатием. Владельцы Google Pixel 4 также получат быстрый доступ к экстренным контактам и медицинской информации, хранящейся в приложении Personal Safety.

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Позже такие возможности появятся в Android 11 и для других устройств.

Добавление скриншота посадочного талона в Google Pay

Одним нажатием посадочный талон со штрихкодом можно будет добавить в соответствующий сервис для дальнейшего использования.

Google Pay будет автоматически обновлять информацию о полете, а в день отлета талон можно будет вывести на экран долгим нажатием кнопки питания в приложении Cards & Passes.

Доступ к функции получат владельцы Google Pixel 3, Google Pixel 3a и Google Pixel 4 во всех странах, где поддерживается Google Pay.

Приостановка воспроизведения с помощью Motion Sense с помощью жеста без прикосновения к дисплею.

Расписание включения темного интерфейса в соответствии с дневным и ночным циклом (настроить время переключения вручную пока нельзя).

Правила для звонков и сообщений.

Смартфон будет автоматически переходить в режимы "не беспокоить", "бесшумный" или "только вибрация" по расписанию, при подключении к выделенной сети Wi-Fi или при изменении местоположения пользователя.

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В ходе видеовызова можно демонстрировать движущиеся элементы дополненной реальности, реагирующие на мимику пользователя. Функция недоступна владельцам Google Pixel 2 и Google Pixel из-за высокой ресурсоемкости.

Увеличение селфи

В Google Pixel 4 можно будет активировать функцию, позволяющую делать "объемные" снимки в единую селф-камеру смартфона.

Идентификация ДТП

В приложении Personal Safety появится автоматическая регистрация факта попадания пользователя смартфона в ДТП и оповещения экстренных служб.

Кроме США, функция будет доступна в Австралии и Великобритании. Официально ее получат только владельцы Google Pixel 4, но APK-файл Personal Safety с Android 11 Developer Preview можно скачать и на другие модели линейки.

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Live caption

Позволяет превратить в текст воспроизведенную на смартфоне аудиозапись в режиме реального времени. Функция уже доступна для большинства смартфонов Google Pixel, но с мартовским обновлением ее получат все пользователи гаджетов Google этой серии.

Пока предусмотрена поддержка только английского языка. Кроме того, функция недоступна для распознавания слов в музыке, во время телефонного разговора или VoIP-беседы.

Улучшенное распознавание долгого нажатия

По заверениям Google, теперь сильное длительное нажатие на экран позволит быстрее "получить помощь от приложений".

Адаптивные настройки яркости

Яркость изображения будет автоматически увеличиваться при ярком внешнем освещении.

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Когда появятся новые функции

Распространение апдейта будет проводиться волнами. Владельцы смартфонов линейки Google Pixel смогут загрузить его в ближайшие дни в зависимости от региона использования.

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Google, Смартфоны, Технологии, Обновление, Техно, Pixel.
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