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У литий-ионных аккумуляторов появился конкурент: создана новая энергоэффективная батарея

У литий-ионных аккумуляторов появился конкурент: создана новая энергоэффективная батарея
18:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые создали энергоэффективную калиево-металлическую батарею, которая выдерживает множество циклов зарядки и разрядки.

В литий-ионных батареях, установленных в большинстве электронных устройств и в некоторых видах транспорта, положительно заряженные катионы лития Li2+ используются в качестве химического «поршня» для проведения электрического заряда через контур. При полной зарядке катионы находятся в аноде батареи, а как только цепь открывается, перетекают в катод. При этом возникает электрический ток, который позволяет устройству работать.

В качестве катода производители используют оксид лития-кобальта, а анод изготавливают из графита. Если бы исследователи просто заменили оксид лития-кобальта на оксид калия-кобальта, производительность снизилась бы.

Калий является более крупным и тяжелым элементом и, следовательно, менее энергоемким. Вместо этого ученые стремилась повысить производительность калия, заменив графитовый анод на металлический калий.

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С точки зрения производительности наша разработка может соперничать с традиционной литий-ионной батареей - Нихил Кораткар, ведущий автор исследования.

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Аккумулятор, Технологии, Батарея, Техно.
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