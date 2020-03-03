Скачать
Вторник, 03.03.2020
Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
В чем Ваша изюминка: простой психологический тест
В чем Ваша изюминка: простой психологический тест

Для всех, кто работает за компьютером: очень полезный гаджет от Xiaomi

Для всех, кто работает за компьютером: очень полезный гаджет от Xiaomi
20:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Массажёр для рук от Xiaomi - полезный гаджет для работающих за компьютером.

Эта модель имеет пластиковый корпус, мягкую камеру обшитую тканью, несколько кнопок управления и дисплей, на котором выводится подробная информация о массаже, включая температуру, режим и время.

Устройство умеет делать массаж кисти, пальцев и ладони. Оно нагревает руку (с помощью графитового нагревателя), снимает стресс и успокаивает мышцы, а также делает кожу более гладкой. Работает девайс на аккумуляторе с ёмкостью в 2000 мАч, а заряжается — через порт USB-C.

Несмотря на габариты, весит Xiaomi PMA-C20 всего 980 грамм.

Ровная спинка: умный пояс для коррекции осанки от Xiaomi

Цена

Купить этот массажёр можно на AliExpress за 72 доллара США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi, Массажер, Массажер для рук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции &quot;Центрэнерго&quot;
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 марта 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь