Корпус дал трещину, но камера удар держит: дроп-тест Samsung Galaxy S20 Ultra (Видео)

Журналисты издания CNET решили провести дроп-тест для нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra, который показал сильные и слабые стороны смартфона.
Суть теста проста: смартфон бросают на асфальт тыльной и лицевой панелями с разной высоты — около 1 метра и с высоты человеческого роста. И после первого же падения задняя панель гаджета пошла трещинами. Неудивительно, ведь сделана она из стекла, пусть и прочного Gorilla Glass 6. Трещины пошли и по углам экрана, хоть он и был покрыт пленкой.
Падение с высоты человеческого роста окончательно добило стеклянный корпус: задняя панель полностью покрылась трещинами, а в углах даже откололись маленькие кусочки стекла. Тем не менее, экран продолжил работать.
Но самое удивительное — это неубиваемая основная камера. Несмотря на то, что модуль немного выпирает над корпусом — он практически не пострадал даже после нескольких падений. Защитное стекло осталось целым и невредимым — лишь по бокам остались небольшие царапины. На работу камеры падения тоже никак не повлияли.