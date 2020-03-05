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Три закона Азимова в прошлом: в Пентагоне обозначили пять принципов для "военного" ИИ

Три закона Азимова в прошлом: в Пентагоне обозначили пять принципов для "военного" ИИ
03:49 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: zaycevnett.ru

Новости технологии:Пентагон разработал новые этические принципы для ИИ на войне.

В понедельник Пентагон объявил об официальном принятии ряда новых принципов, определяющих этику использования искусственного интеллекта в военных действиях, сообщает агентство Associated Press.

Принципы были сформулированы комиссией, получившей название Совет по оборонным инновациям, которая в прошлом октябре разработала свои рекомендации для Пентагона (с титульным названием "Принципы ИИ: рекомендации по этическому использованию искусственного интеллекта Министерством обороны").

Совет возглавил бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Согласно имевшимся на конец 2019 года данным, эти принципы следующие:

  • Ответственность (люди в министерстве обороны должны проявлять здравый смысл при использовании ИИ на войне);
  • Справедливость (Министерство обороны "должно предпринимать обдуманные шаги", чтобы избежать предвзятости в отношении признания ИИ);
  • Отслеживаемость (Министерство обороны должно иметь свои домашние наработки и понимать, как работает технология)
  • Надежность (системы ИИ должны иметь "четко обозначенную область применения", а также хорошо работать)
  • Управляемость (системы ИИ должны иметь "способности обнаруживать и избегать непреднамеренного вреда или отказов");

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В Next Web назвали принципы слишком "туманными" и "беззубыми". А Дейв Гершгорн из OneZero отметил, что среди этих предполагаемых этических принципов отсутствует самый важный: "Нельзя никого убивать с помощью роботов".

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Пентагон, Искусственный интеллект, ИИ.
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