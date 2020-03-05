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Самый мощный в мире: AMD анонсировала суперкомпьютер

Самый мощный в мире: AMD анонсировала суперкомпьютер
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания AMD анонсировала новый суперкомпьютер El Capitan, который еще до введения в эксплуатацию претендует на звание самого производительного решения в мире.

Одной из ключевых особенностей будущей новинки станет использование фирменных процессоров вендора на базе новейшей архитектуры, и графических процессоров Radeon – все это обеспечит ей рекордную вычислительную мощность.

В основу конфигурации суперкомпьютера лягут процессоры AMD EPYC Genoa, построенные на архитектуре Zen 4, анонс потребительских чипов на базе которой запланирован только на следующий год, сообщает 4PDA.

Особенности суперкомпьютера от AMD

Актуальная архитектура, которую AMD по-прежнему использует в новых поколениях процессоров – Zen 2. Разработку новинки AMD осуществляла в сотрудничестве с Национальной лабораторией имени Лоуренса Ливермора Министерства энергетики США и компанией HPE.

El Capitan, запуск которого запланирован на 2023-й, также получит ускорители вычислений Radeon Instinct. Каждый узел суперкомпьютера будет включать один CPU и четыре графических процессора, суммарное количество узлов разработчиками не сообщается.

Ожидаемая производительность полученного комплекса оценивается в 2 экзафлопса при выполнении операций с двойной точностью. Согласно заявлению создателей суперкомпьютера, он будет мощнее, чем 200 самых продуктивных решений из всемирного списка топ-500, вместе взятых.

Мы рады сотрудничеству с компанией AMD, в рамках которой мы объединим архитектуру HPE Cray Shasta с новейшими процессорами AMD EPYC и графическими процессорами Radeon Instinct. Благодаря этому партнерству мы сможем предоставить передовую технологию для поддержки критически важных рабочих нагрузок HPC и ИИ для Национальной лаборатории энергетики имени Лоуренса Ливермора, – отметил Питер Унгаро, старший вице-президент и глава бизнес-подразделения HPC и Mission Critical Solutions в HPE. 

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El Capitan будет соответствовать требованиям Национальной администрации по ядерной безопасности по обеспечению безопасности и защите ядерных запасов страны. Точный перечень задач, которые будет выполнять суперкомпьютер, не сообщается.

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Технологии, Суперкомпьютер, AMD, Техно, El Capitan.
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