TCL показала смартфоны с футуристичным дизайном

В 2019 году компания TCL представила новую технологию для создания устройств с гибкими дисплеями DragonHinge, и она начала давать свои первые результаты.
Смартфон, который можно растянуть
Наибольший интерес вызывает именно смартфон, который растягивается, так как до этого подобное можно было увидеть только в патентных заявках и в концептуальных видео.
В сложенном состоянии это обычный смартфон с 6,75-дюймовым экраном, но достаточно лишь потянуть за правую его грань, чтобы получить 7,8-дюймовый планшет.
#TCL showcases triple folding smartphone with DragonHinge https://t.co/kXe0ZS91Jg pic.twitter.com/CxlKAhwOxC
— BGR India (@BGRIndia) March 6, 2020
Как показано на видео, в сложенном состоянии часть гибкого OLED-дисплея загибается в середину корпуса, а при растяжении выезжает наружу. Более того, все это должно происходить автоматически с помощью специальных моторов.
Однако рабочий прототип находится в Ухане, откуда из-за эпидемии коронавируса компании не удалось его забрать. Поэтому журналистам показали лишь макет без дисплея и моторов.
Гибкий смартфон
Еще одним концептуальным устройством стал 10-дюймовый планшет, дисплей которого сгибается в двух местах в форме буквы "Z". При желании можно использовать только одну, две или все три части экрана, фиксируя гаджет в нужном положении.
Интерфейс меняется в зависимости от выбранного положения, но судя по демонстрационному образцу, компания еще поработает над оптимизацией.
Технические характеристики устройств не раскрываются. Впрочем, как и планы по поводу их выпуска в продажу.