TCL показала смартфоны с футуристичным дизайном

Новости технологии:Компания представила сразу два прототипа с уникальным форм-фактором. Один из них – смартфон, который можно растянуть, а второй складывается в форме буквы "Z".

В 2019 году компания TCL представила новую технологию для создания устройств с гибкими дисплеями DragonHinge, и она начала давать свои первые результаты.

Смартфон, который можно растянуть

Наибольший интерес вызывает именно смартфон, который растягивается, так как до этого подобное можно было увидеть только в патентных заявках и в концептуальных видео.

В сложенном состоянии это обычный смартфон с 6,75-дюймовым экраном, но достаточно лишь потянуть за правую его грань, чтобы получить 7,8-дюймовый планшет.

Как показано на видео, в сложенном состоянии часть гибкого OLED-дисплея загибается в середину корпуса, а при растяжении выезжает наружу. Более того, все это должно происходить автоматически с помощью специальных моторов.

Однако рабочий прототип находится в Ухане, откуда из-за эпидемии коронавируса компании не удалось его забрать. Поэтому журналистам показали лишь макет без дисплея и моторов.

Гибкий смартфон

Еще одним концептуальным устройством стал 10-дюймовый планшет, дисплей которого сгибается в двух местах в форме буквы "Z". При желании можно использовать только одну, две или все три части экрана, фиксируя гаджет в нужном положении.

Интерфейс меняется в зависимости от выбранного положения, но судя по демонстрационному образцу, компания еще поработает над оптимизацией.

Технические характеристики устройств не раскрываются. Впрочем, как и планы по поводу их выпуска в продажу.