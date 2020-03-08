Из поколения в поколение: Google посвятил doodle всем женщинам мира (Видео)

Новости технологии:В 8 марта Google выпустил вдохновляющее видео, которое представляет историю этого мощного праздника.

Google посвятил свой новый дудл Международному женскому дню.

Иллюстраторы создали анимацию, которая объединяет женщин по всему миру, не зависимо от поколения.

Эта многослойную мультипликационную бумажную мандалу создали нью-йоркские и лондонские приглашенные художники Джули Уилкинсон и Джоян Хорскрофт из Makerie Studio, а также мультипликаторами Марионом Уильямом и Дафной Уликинсон из DRASTIK GmbH.

Центральный слой мандалы, который имеет черно-белый цвет, отражает женщин всего мира в период с конца 1800-х по 1930-е годы среди рабочих движений. На втором слое изображены женщины 1950–1980-х годов, знаменательная эпоха после стремления к гендерному равенству и быстрых изменений в статус-кво.

Наконец, внешний слой символизирует женщин с 1990-х годов и до наших дней в контексте прогресса, достигнутого за более чем 100-летнее движение за права женщин. Это отдает дань уважения разрушению барьеров от прежних культурных и гендерных ролей, поскольку женщины продолжают подвергать сомнению, исправлять и переосмысливать идеи о роли, которую женщины играют в обществе.

Поскольку современные женщины стоят на плечах тех, кто воевал и приносил жертвы в прошлых поколениях, они также несут наследие этого движения вперед.