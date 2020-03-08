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Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10

Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
19:47 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Уже через неделю стартует бета-тестирование оболочки Funtouch OS на базе Android 10.

Еще в декабре прошлого года компания Vivo представила свою фирменную оболочку Funtouch OS 10 на базе Android 10. Несмотря на это, смартфоны производителя ее еще не получили, частично "благодаря" китайскому коронавирусу. Но теперь компания наконец объявила график обновления смартфонов Vivo.

Кто и когда

Первыми Android 10 получат NEX 3 и NEX 3 5G. 14 марта для них выйдет бета-версия прошивки. Правда, протестировать ее смогут только 4 тысячи человек, предварительно зарегистрировавшиеся в программе.

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Дальше график выглядит следующим образом:

  • конец марта: X27 и X27 Pro

  • начало апреля: NEX S, NEX A, NEX A (версия со сканером отпечатков под дисплеем) и NEX Dual Display

  • середина апреля: Vivo S5

  • конец апреля: Z5, Z5i, Z5x, S1 и S1 Pro

  • конец июня: Z3, Z3i и X23

Эти сроки актуальны для китайского рынка. Обновление на международном рынке, скорее всего, немного задержится.

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Смартфоны, График, Vivo, Обновления, Android 10, Funtouch OS.
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