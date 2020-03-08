Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10

Еще в декабре прошлого года компания Vivo представила свою фирменную оболочку Funtouch OS 10 на базе Android 10. Несмотря на это, смартфоны производителя ее еще не получили, частично "благодаря" китайскому коронавирусу. Но теперь компания наконец объявила график обновления смартфонов Vivo.
Кто и когда
Первыми Android 10 получат NEX 3 и NEX 3 5G. 14 марта для них выйдет бета-версия прошивки. Правда, протестировать ее смогут только 4 тысячи человек, предварительно зарегистрировавшиеся в программе.
Дальше график выглядит следующим образом:
конец марта: X27 и X27 Pro
начало апреля: NEX S, NEX A, NEX A (версия со сканером отпечатков под дисплеем) и NEX Dual Display
середина апреля: Vivo S5
конец апреля: Z5, Z5i, Z5x, S1 и S1 Pro
конец июня: Z3, Z3i и X23
Эти сроки актуальны для китайского рынка. Обновление на международном рынке, скорее всего, немного задержится.