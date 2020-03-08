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Sarcos Robotics представила окончательную версию экзоскелета Sarcos Guardian XO (Видео)

Sarcos Robotics представила окончательную версию экзоскелета Sarcos Guardian XO (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Экзоскелет можно будет использовать для решения широкого круга задач.

В конце прошлого года Sarcos Robotics показала модель экзоскелета Guardian XO. Благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 килограммов, ощущая при этом нагрузку примерно в четыре с половиной килограмма. А для управления Guardian XO не нужны специальные навыки.

Как видно в новом ролике, экзоскелет теоретически может пригодиться в самых разных ситуациях, когда речь идет о тяжелых грузах.

Широкие функциональные возможности обусловлены в том числе применением разных насадок для роботизированных рук.

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Одной из сфер, где могут понадобиться возможности Guardian XO, считают аэропорты: речь идет о роботе с тяжелыми багажами. Кстати, экзоскелеты уже применяют в рамках совместного проекта Sarcos и американской авиакомпании Delta Air Lines.

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Экзоскелет, Sarcos Robotics, Guardian XO.
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