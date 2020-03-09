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Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 10
14:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Свежий патч должен исправить работу популярной десктопной версии операционной системы.

Корпорация Microsoft выпустила свежее обновление для операционной системы Windows 10. Однако, после распространения обновления количество жалоб от пользователей значительно возрос.ло.

Как передает windowslatest.com пользователи жалуются, что установка "беспроблемного" апдейта часто приводила к ошибкам или замедлению загрузки компьютера, снижению производительности и сбоям системных служб.

Чаще всего возникали следующие проблемы:

  • Медленная загрузка. После нажатия кнопки питания Windows 10 долго загружается, время входа в систему также увеличивается. В то же время диспетчер задач показывает, что ресурсы Windows 10 используют в обычном режиме.

  • Зависания. Проблемы возникают с диспетчером задач, Проводником, рабочим столом и панелью задач, причем без всякой видимой причины. Часто встречаются и сбои в работе приложения SignTool.exe, которое присваивает цифровые подписи файлов и проверяет их подписи.

  • Синий экран. Пользователи сообщают о случаях, когда экран BSOD появляется после возникновения критических ошибок и сообщает о необходимости перезагрузки ПК. Бывают также случаи отображение черного экрана при входе в систему.

  • Снижение производительности. Во время игр могут случаться просадки fps и отставание звука. Были случаи притормаживания интерфейса самой операционной системы.

Что говорит Microfoft

В Microsoft уже признали проблему. Там заявили, что уже работают над патчем, который должен исправить эти проблемы. Его начнут распространять в середине марта.

Также в компании рекомендуют удалить это обновление.

"Нам известно о проблемах с SignTool.exe после установки последнего необязательного обновления для Windows 10 версии 1903 или Windows 10 версии 1909 (KB4535996). Если вы сталкиваетесь с проблемами или получаете ошибки, связанные с ними, вы можете удалить обновление KB4535996", – сказали в компании.

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Microsoft, Технологии, Корпорация Microsoft, Техно, Windows 10.
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