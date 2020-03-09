Apple Powerbeats 4: беспроводные наушники с 15-часовой автономностью (Фото)

Новости технологии:Компания готовит новую модель, которую называют Powerbeats 4.

Еще в 2016 году, вместе с iPhone 7, Apple выпустила наушники под брендом Beats - Powerbeats 3. В апреле прошлого года дебютировали Powerbeats Pro, а теперь наконец к выходу готовится новая модель, которую источники называют Powerbeats 4.

Первый намек на них появился в январе: в iOS обнаружили иконки Powerbeats 4. Далее наушники появились в списке FCC, а теперь в сеть "слили" изображения и некоторые характеристики новинки.

Чего ждать

Это будут наушники, соединенные между собой проводом, но подключаемые к гаджетам по Bluetooth. Причем на изображениях показаны сразу три расцветки: белая, черная и красная.

Фото twitter.com/TeXn0Pro

Также наушники смогут похвастаться своей автономностью - до 15 часов работы от одного заряда. Всего 5 минут зарядки добавят еще 1 час работы.

Новой модели приписывают чип Apple H1, как у Airpods и Powerbeats Pro. Он обеспечит поддержку голосового помощника Siri.

Когда дебютируют Powerbeats 4 и сколько будут стоить - пока неизвестно.