Vivo NEX 3S 5G: компания представила новый флагманский смартфон

Новости технологии:Лишь недавно компания Vivo представила новый флагманский смартфон, и уже сейчас производитель выпустил еще один флагман – Vivo NEX 3S 5G.

Vivo NEX 3S 5G получил так называемый экран-водопад, выделяющийся загнутыми боковыми частями. Еще одна важная характеристика – наличие топового процессора SoC Snapdragon 865.

При этом многие характеристики новинка унаследовала в NEX 3S 5G. В частности, это экран-POLED с диагональю 6,89 дюйма и разрешением Full HD+. Фронтальная камера выдвигается, благодаря чему рабочий экран занимает 99,6% передней панели.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Что касается основной камеры, то она имеет 3 модуля:

Главный 64-мегапиксельный модуль (f/1.8)

13 Мп шикоркокутний модуль (f/2.2)

13 Мп телефотомодуль (f/2.48)

Vivo Nex 3S Launched In China.

• 6.8" AMOLED Waterfall Display

• Snapdragon 865

• 64+13+13 MP Triple Cameras

• 16 MP Pop-Up Camera

• 4,500 mAh battery with 44W • Prices :-

• 8/256GB- ¥4998 (₹53,500)

• 12/256GB- ¥5298(₹56,500)#TechSciCo#Vivo #VivoNex3S #NEX3s #5G pic.twitter.com/0HsdoRQvYL — Tech SciCo (@techscico) March 10, 2020

Vivo NEX 3S 5G работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой FuntouchOS 10.

Цена

Vivo NEX 3S 5G поступит в продажу 14 марта на китайском рынке в двух конфигурациях памяти:

Версия 8/256 ГБ оценена в 719 долларов (почти 18 тысяч гривен)

Модификация 12/256 ГБ стоит 762 доллара (19 тысяч гривен).