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Четверг, 12.03.2020
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Крепкий орешек: Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность (Видео)
Крепкий орешек: Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность (Видео)

Крепкий орешек: Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность (Видео)

Крепкий орешек: Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность (Видео)
02:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi Mi Note 10 прошел тест на прочность.

В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила смартфономонстра Mi.

Note 10 со 108-мегапиксельной камерой, который является международной версией китайского CC9 Pro. Но только сейчас блогер Зак Нильсон, автор канала JerryRigEverything, добрался до одного из лучших камерофонов.

Xiaomi Mi Note 10 прошел все традиционные испытания Зака: острыми предметами, огнем и силой. В первом тесте результаты предсказуемые: стекло, покрывающее дисплей, царапается только предметами с твердостью от 6 по шкале Мооса, как и большинство современных смартфонов. А вот подэкранный сканер отпечатков пальцев работает, несмотря даже на глубокие царапины.

На лотке для SIM-карт есть заглушка, которая защитит от воды, хотя официальной водозащиты у Mi Note 10 нет.

Корпус дал трещину, но камера удар держит: дроп-тест Samsung Galaxy S20 Ultra (Видео)

Самым интересным оказался тест на прочность, который с треском проваливали некоторые гаджеты. Но это не про Xiaomi Mi Note 10: как бы Зак не пытался согнуть корпус, ему этого не удалось.

В результате смартфон удостоился похвалы и звания одного из самых крепких смартфонов Xiaomi.

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Смартфоны, Xiaomi, Mi Note 10.
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