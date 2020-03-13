Какие смартфоны Xiaomi и Redmi получат MIUI 12 и Android 11

Новости технологии:Новая ОС и фирменная оболочка Xiaomi дебютируют ближе к осени.

Новая версия Android 11 уже доступна для разработчиков, а прошивку MIUI 12 выпустят в мае. Хотя компания Xiaomi пока не опубликовала дорожную карту апдейта фирменных девайсов, за нее это сделали инсайдеры, которые слили в сеть подробный список смартфонов, которые ждут обновления.

Как происходит обновление

Развитие версий MIUI не всегда привязано к версии мобильной ОС. Например, MIUI 11 получили некоторые смартфоны под управлением Android 9 и даже Android 7, сообщает Gizchina.

По данным китайских источников, многие гаджеты обновятся до Android 11 и MIUI 12 одновременно, но часть аппаратов получит апдейты операционки и фирменной программной надстройки в качестве независимых пакетов.

Обновление до MIUI 12

Гарантированное обновление до MIUI 12 сетевые информаторы приписывают таким моделям:

Poco: Xiaomi Pocophone F1, Poco X2, Poco X2 Pro

Xiaomi: Mi10, Mi10 Pro, Mi8, Mi9, Mi9 Lite, Mi9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi Note 3, Mi Note 10, Mi Note Pro 10

Redmi: Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note Pro, Redmi S2

Обновление до Android 11

Список смартфонов, которые получат Android 11, по данным источников сети, будет заметно короче:

Poco: Xiaomi Pocophone F1, Poco X2, Poco X2 Pro

Xiaomi: Mi10, Mi10 Pro, Mi8, Mi9, Mi9 Lite, Mi9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi Note 10, Mi Note Pro 10

Redmi: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Достоверность информации

Стоит отметить, что это неофициальный список, составленный с учетом прошлогодней дорожной карты апдейтов. Точный список моделей, которые получат соответствующие обновления, вероятно, станет известен с релизом новой версии Android.