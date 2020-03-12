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Redmi официально представила смартфоны Note 9 Pro и Note 9 Pro Max

Redmi официально представила смартфоны Note 9 Pro и Note 9 Pro Max
12:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Новые смартфоны выполнены с учетом новой дизайн-парадигмы компании – Aura Balance Design.

Компания Xiaomi провела в Индии мероприятие, на котором представила серию недорогих смартфонов Redmi Note 9. В частности, анонсировали Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max.

Особенности Redmi Note 9 Pro Max

Дизайн

Представители вендора обратили внимание на симметричность устройств как с тыльной, так и с фронтальной стороны, а также намекнули на сходство идеологии с серией Mi Max: в Redmi Note 9 Pro Max также установлен большой экран.

Смартфон Redmi Note 9 Pro Max получил большой 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Дисплей прикрыт защитным закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Технические характеристики

Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G (2,3 ГГц). Оперативная память представлена накопителем LPDDR4X на 6 ГБ или 8 ГБ. Смартфон получил 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения благодаря microSD-карте.

Камеры

Основная камера представлена модулем камеры с четырьмя датчиками:

  • 64-мегапиксельный основной датчик (f/1,9)

  • ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусов)

  • макро датчик на 5 Мп

  • портретный датчик на 2 Мп

Программное обеспечение умеет сохранять снимки с разрешением RAW, есть режимы Night Mode, AI Portrait и Pro Colour.

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Фронтальная камера в Redmi Note 9 Pro Max имеет разрешение 32 Мп.

За работу устройства отвечает мощная батарея емкостью 5020 мАч. Она также поддерживает быструю зарядку до 33 Вт.

Особенности Redmi Note 9 Pro

Кроме Redmi Note 9 Pro Max вендор также представил базовую версию самартфона, которая получила название Redmi Note 9 Pro. Больших различий в дизайне новинок нет.

Базовая версия получила меньший объем оперативной памяти – 4 ГБ или 6 ГБ. Встроенное хранилище здесь может быть на 64 ГБ или 128 ГБ. А также поддерживает быструю зарядку до 18 Вт.

Различия прослеживаются также в модуле основной камеры:

  • 48-мегапиксельный основной датчик (f/1,9)

  • ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусов)

  • макро датчик на 5 Мп

  • портретный датчик на 2 Мп

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. В остальном характеристики анологичные, как в Max-версии.

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Цены и дата старта продаж

Redmi Note 9 Pro Max 6 ГБ + 64 ГБ – 14 999 рупий (около 5300 гривен)

Redmi Note 9 Pro Max 6 ГБ + 128 ГБ – 16999 рупий (около 6000 гривен)

Redmi Note 9 Pro Max 8 ГБ + 128 ГБ – 18999 рупий (около 6600 гривен)

Redmi Note 9 Pro 4 ГБ + 64 ГБ – 12 999 рупий (около 4500 гривен)

Redmi Note 9 Pro 6 ГБ + 128 ГБ – 15999 рупий (около 5600 гривен)

Смартфон Redmi Note 9 Pro поступит в продажу 17 марта на сайте Xiaomi India и в интернет-магазин Amazon India. Redmi Note 9 Pro Max будет доступен с 25 марта у тех же ритейлеров.

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Смартфоны, Технологии, Техно, Redmi, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max.
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