Под струей воды не держать: как правильно чистить iPhone

Новости технологии:Apple разрешила дезинфицировать iPhone и дала соответствующие рекомендации.

Ученые из Великобритании доказали, что на поверхности смартфонов больше загрязнений, чем на сиденье унитаза и ершике. Особенно эта тема актуальна сейчас, когда в мире бушует коронавирус. Поэтому компания Apple разрешила пользователям дезинфицировать iPhone и рассказала, как правильно это делать.

Обычно Apple против чистки гаджетов, но под давлением эпидемии сдалась. Теперь рекомендации по обработке смартфонов и других устройств можно найти на официальном сайте в разделе поддержки.

Итак, компания по-прежнему против аэрозолей, аммиака, очистителей окон, перекиси водорода, отбеливателя и сжатого воздуха и советует использовать для дезинфекции салфетки Clorox или 70-процентный раствор изопропилового спирта.

В последнем случае спирт необходимо нанести на безворсовую ткань, чтобы она была не полностью мокрой, а влажной.

Салфеткой или тканью протрите дисплей, торцы, камеру и заднюю панель смартфона. Но избегайте при этом динамики, микрофон и другие отверстия — в них может попасть влага, а на такие поломки гарантия не распространяется.

Если загрязнение оттереть не получилось — можно использовать мыльный раствор. Смочите им ткань и протрите корпус, так же избегая отверстий. Держать смартфон под струей воды не стоит.

Также можно продезинфицировать чехлы, но только силиконовые или пластиковые. Чистка натуральных материалов может привести к изменениям в их структуре и цвете.