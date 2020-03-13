TAG Heuer презентовала премиальные смарт-часы Connected (Фото, Видео)

Новости технологии:Швейцарская компания TAG Heuer анонсировала сегодня третье поколение смарт-часов Connected.

В линейку вошли четыре модели, которые отличаются внешним видом и разными материалами. Три из них получили корпус из нержавеющей стали, а топовая версия - титановый. Все модели имеют защиту от воды до 5ATM. Их также оснастили тремя кнопками управления, сапфировым стеклом и браслетами из каучука или металла на выбор.

Спецификации всех версий одинаковые. Это 1.39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 454×454 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 512 МБ ОЗУ, аккумулятор на 430 мАч с обещанной автономностью до двух дней, Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Информации о NFC-модуле в часах нет.

Работают TAG Heuer Connected на Wear OS.

В системе установлено фирменное приложение TAG Heuer Sports, через которое можно отслеживать разные виды активностей, включая гольф. Часы могут следить за пульсом и создавать карту тренировки с помощью GPS.

Цена и когда ждать

Новые TAG Heuer Connected уже появились в продаже с ценником от 1800 до 2350 долларов США.