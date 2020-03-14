Скачать
Суббота, 14.03.2020
Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина
Минздрав призывает украинцев уберечь пожилых людей на время карантина
В Польше от коронавируса умер второй человек
В Польше от коронавируса умер второй человек
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Нападающий Фиорентины заразился коронавирусом
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет
Рецепт дня: невесомый как облачко - Меренговый рулет

Deerma Hx20: электрическая сушилка для обуви от Xiaomi

Смотрите фото (3)
Deerma Hx20: электрическая сушилка для обуви от Xiaomi
05:59 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi Deerma Hx20: электрическая сушилка для обуви за $34.

Наша редакция нашла на AliExpress ещё один интересный продукт Xiaomi, который может вам пригодиться.

Что за устройство

Речь идёт об электрической сушилке для обуви Xiaomi Deerma Hx20. Она имеет пластиковый корпус с нагревательным блоком управления, подставку и две выдвижные трубки с разделителями на концах, благодаря которым можно сушить сразу две пары обуви.

Устройство оснастили четырьмя режимами работы (обычный, для кожаной обуви, для тонкой обуви и озонирующий), четырьмя таймерами (30, 60, 120 или 180 мин), а также тройной защитой от перепадов напряжения и перегревов. Сушилка способна выдавать температуру до 65 градусов.

Цена

Xiaomi Deerma Hx20 продают на AliExpress в белой расцветке всего за 34 доллара США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Xiaomi Deerma Hx20, Deerma Hx20, Сушилка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
03 Украина полностью перекроет авиасообщение
04 В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
05 НБУ: Украина не может себе позволить медлить с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
В Эстонии 79 человек заболели коронавирусом
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Капуста Кале: ТОП 5 полезных свойств кудрявой капусты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь