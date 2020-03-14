Deerma Hx20: электрическая сушилка для обуви от Xiaomi

Новости технологии:Xiaomi Deerma Hx20: электрическая сушилка для обуви за $34.

Наша редакция нашла на AliExpress ещё один интересный продукт Xiaomi, который может вам пригодиться.

Что за устройство

Речь идёт об электрической сушилке для обуви Xiaomi Deerma Hx20. Она имеет пластиковый корпус с нагревательным блоком управления, подставку и две выдвижные трубки с разделителями на концах, благодаря которым можно сушить сразу две пары обуви.

Устройство оснастили четырьмя режимами работы (обычный, для кожаной обуви, для тонкой обуви и озонирующий), четырьмя таймерами (30, 60, 120 или 180 мин), а также тройной защитой от перепадов напряжения и перегревов. Сушилка способна выдавать температуру до 65 градусов.

Цена

Xiaomi Deerma Hx20 продают на AliExpress в белой расцветке всего за 34 доллара США.