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Представлен гиперширокоугольний объектив: характеристики и цена (Видео)

Представлен гиперширокоугольний объектив: характеристики и цена (Видео)
15:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Четыре года спустя разработчики все же создали прототип необычного аксессуара, а совсем недавно – выпустили его коммерческую версию со значительным ценником.

Еще в 2015 году стартап LensRentals, как первоапрельскую шутку объявил, что намерен создать объектив с рекордным углом обзора в 270 градусов. 

Особенности широкоугольного объектива

Процесс создания сверхширокоугольного объектива C-4 Precision Optics с фокусным расстоянием 4,9 мм, светосилой f/3.5 и углом обзора 270 градусов команда разработчиков опубликовала на своем YouTube-канале. Вес объектива с пятью линзами и байонетом Sony E составляет 12,97 килограмма, сообщает dpreview. 

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Примечателен и внешний вид аксессуара: в его конструкцию входит штатив с регулируемой длиной ножек. В отличие от традиционной оптики, в случае с новинкой камера крепится к объективу, а не наоборот.

Настроить и использовать объектив, по словам его создателей, далеко не так просто, как более компактные аналоги. Розничная цена C-4 Precision Optics Hyper Fisheye на сайте производителя составляет 39 тысяч долларов, а для более экономных пользователей предусмотрен вариант аренды необычной оптики за 1246 долларов в неделю.

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Все по теме:

Технологии, Объектив, Новинки технологий, Техно, Разрабоьки, Гиперширокоугольний объектив, C-4 Precision Optics.
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