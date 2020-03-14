Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим

Новости технологии:Вслед за Google и Apple коронавирус COVID-19 внес свои коррективы и в работу корпорации Microsoft.

Компания решила провести конференцию Build 2020, которая должна была пройти в Сиэтле 19–21 мая, в онлайн-режиме, чтобы избежать массового скопления людей.

То есть и доклады первого дня, когда обычно проводят главные анонсы, и все последующие запланированные сессии пройдут в форме видеовстреч.

"Безопасность нашего сообщества является главным приоритетом. В свете рекомендаций штата Вашингтон по безопасности для здоровья мы проведем наше ежегодное мероприятие Microsoft Build для разработчиков в виде цифрового мероприятия вместо личного мероприятия", - передает источник слова представителя компании.

Кстати, хоть это и конференция для разработчиков, обычно в рамках Build 2020 представляют новые версии Windows, Office и других программ и сервисов. В этом году также ожидалось, что Microsoft раскроет подробности о своих складных устройствах.

Напомним, в онлайн-режиме также пройдут конференции Apple WWDC 2020 и Google I/O 2020.