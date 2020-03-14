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Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим
Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим

Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим

Microsoft Build-2020: конференция перенесена в онлайн-режим
19:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Вслед за Google и Apple коронавирус COVID-19 внес свои коррективы и в работу корпорации Microsoft.

Компания решила провести конференцию Build 2020, которая должна была пройти в Сиэтле 19–21 мая, в онлайн-режиме, чтобы избежать массового скопления людей.

То есть и доклады первого дня, когда обычно проводят главные анонсы, и все последующие запланированные сессии пройдут в форме видеовстреч.

"Безопасность нашего сообщества является главным приоритетом. В свете рекомендаций штата Вашингтон по безопасности для здоровья мы проведем наше ежегодное мероприятие Microsoft Build для разработчиков в виде цифрового мероприятия вместо личного мероприятия", - передает источник слова представителя компании.

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Кстати, хоть это и конференция для разработчиков, обычно в рамках Build 2020 представляют новые версии Windows, Office и других программ и сервисов. В этом году также ожидалось, что Microsoft раскроет подробности о своих складных устройствах.

Напомним, в онлайн-режиме также пройдут конференции Apple WWDC 2020 и Google I/O 2020.

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Все по теме:

Microsoft, Конференция, Онлайн, Сиэтл, Коронавирус, Covid-19, Build 2020, Microsoft Build-2020.
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