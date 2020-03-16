Xiaomi снимает с продажи Mi Note 10

Новости технологии:Недавно вице-президент компании Лю Вейбин сделал неожиданное заявление – вскоре смартфон вместе с несколькими другими моделями бренда исчезнет с продажи.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10, который также известен под названием Xiaomi CC9 Pro стал первым коммерческим устройством, которое оборудовали 108-мегапиксельной камерой.

Почему смартфоны исчезнут из продажи

Согласно публикации топ-менеджера, Xiaomi Mi Note 10 и другие гаджеты компании стоимостью от 285 долларов (примерно 7500 гривен по курсу состоянию на 16 марта 2020 года) без поддержки 5G уступят место более актуальным устройствам, способным работать в сетях пятого поколения, передает Gizmochina.

Чем примечателен Xiaomi Mi Note 10

Хотя Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 с уникальной камерой официально представили в Украине не позиционировался как флагман, он стал первой моделью Xiaomi, которая поднялась на вершину рейтинга камер DxOMark и до сих пор входит в топ-10 камерофонов по версии авторитетного портала.

Какие смартфоны заменят те, что снимут с продажи

Какие именно устройства заменят выбывшие из "гонки модемов" смартфоны, Лю Вейбин не уточнил. Ожидается, что одним из первых гаджетов нового поколения станет Redmi K30 Pro.

Снятые с производства модели, вероятно, не исчезнут с розничной торговли сразу, но все новые устройства в указанной ценовой категории, судя по заявлению компании, уже не получат LTE-модификаций.