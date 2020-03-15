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Xiaomi анонсирует новую модель смартфона Redmi Note 9S: дата

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Xiaomi анонсирует новую модель смартфона Redmi Note 9S: дата
20:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:3 дня назад Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Теперь к выходу готовится еще одна модель, но уже в Малайзии.

Подразделение Xiaomi в Малайзии обещает анонс 23 марта, и в этот день дебютирует Redmi Note 9S.

О таком смартфоне мы еще не слышали, но судя по рекламным постерам, он получит круглое отверстие в дисплее для фронтальной камеры и основную камеру с четырьмя модулями в прямоугольном блоке, как у Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max.

Кстати, это не первый смартфон с буквой "S" в названии: например, был Redmi Note 7S в Индии, который на самом деле является версией Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной основной задней камерой. Поэтому не исключено, что Redmi Note 9S - это одно из уже анонсированных устройств, но с другим названием.

Стала известна дата выхода OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Как ранее сообщалось, компания Xiaomi намерена убрать из продаж все смартфоны без 5G дороже $285.

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Малайзия, Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 9S.
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