Xiaomi анонсирует новую модель смартфона Redmi Note 9S: дата

Новости технологии:3 дня назад Xiaomi представила в Индии смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Теперь к выходу готовится еще одна модель, но уже в Малайзии.

Подразделение Xiaomi в Малайзии обещает анонс 23 марта, и в этот день дебютирует Redmi Note 9S.

О таком смартфоне мы еще не слышали, но судя по рекламным постерам, он получит круглое отверстие в дисплее для фронтальной камеры и основную камеру с четырьмя модулями в прямоугольном блоке, как у Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max.

Кстати, это не первый смартфон с буквой "S" в названии: например, был Redmi Note 7S в Индии, который на самом деле является версией Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной основной задней камерой. Поэтому не исключено, что Redmi Note 9S - это одно из уже анонсированных устройств, но с другим названием.

Как ранее сообщалось, компания Xiaomi намерена убрать из продаж все смартфоны без 5G дороже $285.