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Понедельник, 16.03.2020
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iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора
iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора

iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора

iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора
17:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В сети появились результаты тестирования процессора будущей новинки "яблочной" компании.

Задолго до презентации iPhone 12 в сети появились результаты тестирования процессора новинки в популярном синтетическом бенчмарке. Опубликованные цифры оказались впечатляющими: неанонсированный флагманский чип обогнал не только своего предшественника, но и самую мобильную платформу от Qualcomm.

Результаты тестов

Из слива становится ясно, у Geekbench 5 новый 6-ядерный процессор с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц набрал 1658 баллов, в испытании с нагрузкой на одно ядро, и 4612 баллов в многоядерной дисциплине, сообщает Gizchina.

Для сравнения, ранее зарегистрированные результаты Qualcomm Snapdragon 865 составили 930 и 3445 "попугаев" соответственно.

Результаты тестов процессра Apple A14 Bionic

Что известно о новом чип и iPhone 12

Процессор Apple A14 Bionic будет изготавливаться по 5-нм техпроцессу на заводах TSMC, начало массового производства чипов запланировано на апрель 2020 года.

Под струей воды не держать: как правильно чистить iPhone 

Ожидается, что в линейку iPhone 12 войдут четыре модели: одна с диагональю 5,4 дюйма и три 6,7-дюймовых аппаратов. Точная дата презентации и стоимость будущих новинок неизвестны.

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Все по теме:

Процессор, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, iPhone 12.
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