Модераторы социальной сети ikTok будут блокировать видео с некрасивыми и бедными людьми

Новости технологии:Модераторы социальной сети для создания коротких видеороликов TikTok получили указания по цензурированию контента пользователей.

Одну из самых популярных соцмережех TikTok среди подростков обвинили в цензурировании видеороликов. Модераторы сети получали инструкции по публикации только "хороших" видео.

В частности, модераторы TikTok должны были удалять посты, где были некрасивые или бедные пользователи. Такой инструктаж был в разосланных модераторам внутренних документах, передает издание The Intercept.

Что в инструкциях

Согласно инструкции, работники соцсети должны проверять видео на наличие трещин в стенах, а также снятые в трущобах, сельских полях, в старом жилье. Конечно, ролики с критикой китайских властей тоже сразу блокируют.

Модераторы должны были заблокировать видео, в которых люди имеют такие "недостатки":

неправильную форму тела,

неприглядные черты лица,

карликовость,

очевидный пивной живот,

слишком много морщин,

нарушение зрения,

другие дефекты внешности.

В инструкции объясняют, что некрасивый пользователь или "бедный" задний план на картинке сделают видео менее привлекательным, а потому нестоящим для рекомендации другим пользователям.

Реакция TikTok

На скандал отреагировали в TikTok. Пресс-секретарь соцсети Джош Гартнер сказал, что таким образом они хотели бороться с "хулиганством". Такая цензура действовала до конца 2019 года. В 2020 году, утверждает Гартнер, от такой политики в соцсети решили отказаться.