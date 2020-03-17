Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

Модераторы социальной сети ikTok будут блокировать видео с некрасивыми и бедными людьми

Модераторы социальной сети ikTok будут блокировать видео с некрасивыми и бедными людьми
14:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Модераторы социальной сети для создания коротких видеороликов TikTok получили указания по цензурированию контента пользователей.

Одну из самых популярных соцмережех TikTok среди подростков обвинили в цензурировании видеороликов. Модераторы сети получали инструкции по публикации только "хороших" видео.

В частности, модераторы TikTok должны были удалять посты, где были некрасивые или бедные пользователи. Такой инструктаж был в разосланных модераторам внутренних документах, передает издание The Intercept.

Что в инструкциях

Согласно инструкции, работники соцсети должны проверять видео на наличие трещин в стенах, а также снятые в трущобах, сельских полях, в старом жилье. Конечно, ролики с критикой китайских властей тоже сразу блокируют.

Модераторы должны были заблокировать видео, в которых люди имеют такие "недостатки":

  • неправильную форму тела,

  • неприглядные черты лица,

  • карликовость,

  • очевидный пивной живот,

  • слишком много морщин,

  • нарушение зрения,

  • другие дефекты внешности.

В инструкции объясняют, что некрасивый пользователь или "бедный" задний план на картинке сделают видео менее привлекательным, а потому нестоящим для рекомендации другим пользователям.

Реакция TikTok

На скандал отреагировали в TikTok. Пресс-секретарь соцсети Джош Гартнер сказал, что таким образом они хотели бороться с "хулиганством". Такая цензура действовала до конца 2019 года. В 2020 году, утверждает Гартнер, от такой политики в соцсети решили отказаться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Социальная сеть, Видео, Технологии, Видеоролики, Техно, TikTok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы
Рада и МОН запускают онлайн-курсы для школьников
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Продолжение &quot;Очень странных дел&quot; вряд ли выйдет в 2020 году
Продолжение "Очень странных дел" вряд ли выйдет в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь