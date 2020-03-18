В приложении "Дія" появиалась новая функция

Новости технологии:"Дія" работает как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

В мобильном приложении "Дія" появился электронный студенческий билет, который работает в тестовом режиме. Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"Студенческий билет с сегодняшнего дня в мобильном приложении "Дія" в тестовом режиме. Уже около 6 тыс. студентов стационарной формы обучения тестируют цифровой студенческий билет", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что по студенческому в смартфоне можно то же самое, что и по обычным пластиковым: получить 50-процентную скидку на проезд в плацкартных вагонах; воспользоваться скидками в музеях и других государственных учреждениях в сфере культуры: это могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании; в некоторых учебных заведениях цифровым студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

В Минцифре добавили, что всего в "Дії" на сегодня свыше 1,8 млн пользователей. В ближайшее время могут присоединиться еще более 800 тыс. студентов дневной формы обучения.

Как сообщалось, в декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для себя 5 тысяч украинцев, которые подали заявки. Первый релиз приложения "Дія" содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС).

Приложение можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит по технологии BankID.