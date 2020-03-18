YouTube переводит свои сервисы на автоматизированное обслуживание

Новости технологии:Такой шаг может привести к увеличению количества удаленных видео, которые не нарушают правила насильственных действий.

Компания Google, которая является владельцем видеохостинга YоuTube, предупредила, что из-за эпидемии коронавируса и карантинных мер, введенные во многих странах мира, вынуждена переводить сервисы YоuTube на автоматизированное обслуживание.

В этой связи, Google предупредила о возможных ошибках "машинного" управления видеохостингом, сообщается в официальном блоге YouTube.

"В ситуации с Covid-19 компания Google определяет, как уменьшает потребность людей посещать ее офисы... Мы временно начнем больше полагаться на технологии, чтобы помочь в части работы, которую обычно выполняют рецензенты. Это означает, что автоматизированные системы начнут удалять некоторое содержание без участия людей", - говорится в сообщении.

Компания предупреждает, что YouTube позволит своей автоматизированной системе удалять некоторый контент без проверки человеком.

Удаление контента его владельцы могут обжаловать. Однако, как предупреждают в YouTube, в результате мер в отношении персонала, в том числе - из-за сокращения штатного персонала на определенных сайтах, могут возникать задержки рассмотрения апелляций.