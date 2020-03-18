Смартфон Xiaomi Mi Mix 4: новые рендеры и характеристики (Фото)

Новости технологии:В Mi Mix 4 фронтальная камера будет расположена под экраном, соответствующую технологию Xiaomi представила ещё в прошлом году.

В сети появились свежие утечки и рендеры следующего флагмана Xiaomi Mi Mix 4. Похоже, что смартфон будет выпущен под другим названием — Xiaomi Mi Mix 2020, точная дата релиза всё так же держится в секрете.

И снова фронталка под экраном

На ресурсе igeekphone были опубликованы рендеры девайса в разных цветах, а также фотография его передней панели. Примечательно, что на ней нету выреза под фронтальную камеру.

Рассекречена внешность грядущего смартфона Xiaomi Mi Mix 4 Ранее ходило много слухов о внешнем виде грядущего флагмана Xiaomi Mi Mix 4, в частности многие предполагали, что устройство получит второй экран, который разместят на задней панели смартфо…https://t.co/6wlL3NBVcJ pic.twitter.com/X9BbzTzcQ0 — Бессонная редакция (@ferraru) December 15, 2019

Главные фичи

Xiaomi Mi Mix 2020 оснастят 2К экраном-"водопадом" с частотой обновления изображения 120 Гц. Дизайн тыльной стороны смартфона довольно схож с Xiaomi Mi Mix Alpha: та же тройная камера с вертикальным расположением модулей, та же чёрная полоска через всю панель, однако, в отличии от Alpha, экран новинки не будет полностью опоясывать смартфон.

Никуда не делись и камеры Samsung, в основном модуле Xiaomi Mi Mix 2020 используется 108-Мп датчик, а также 12-мегапиксельный широкоугольник и телеобъёктив с 10-кратным зумом. Разрешение фронтального модуля составит 20 Мп.

Из приятных мелочей будущий флагман будет поддерживать NFC, быструю проводную и беспроводную зарядку, а также сканер лица.

Стоит учесть, что вся информация выше неофициальная, примерная дата релиза — вторая половина 2020 года. За базовую модель придётся заплатить от $939 США.