Скачать
Среда, 18.03.2020
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу
На время карантина в Украине приостановили призыв на срочную военную службу
Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
Умер Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера-младшего
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4: новые рендеры и характеристики (Фото)

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4: новые рендеры и характеристики (Фото)
13:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В Mi Mix 4 фронтальная камера будет расположена под экраном, соответствующую технологию Xiaomi представила ещё в прошлом году.

В сети появились свежие утечки и рендеры следующего флагмана Xiaomi Mi Mix 4. Похоже, что смартфон будет выпущен под другим названием — Xiaomi Mi Mix 2020, точная дата релиза всё так же держится в секрете.

И снова фронталка под экраном

На ресурсе igeekphone были опубликованы рендеры девайса в разных цветах, а также фотография его передней панели. Примечательно, что на ней нету выреза под фронтальную камеру.

Главные фичи

Xiaomi Mi Mix 2020 оснастят 2К экраном-"водопадом" с частотой обновления изображения 120 Гц. Дизайн тыльной стороны смартфона довольно схож с Xiaomi Mi Mix Alpha: та же тройная камера с вертикальным расположением модулей, та же чёрная полоска через всю панель, однако, в отличии от Alpha, экран новинки не будет полностью опоясывать смартфон.

iPhone SE 2: технические характеристики, обзоры, дата презентации (Фото, Видео)

Никуда не делись и камеры Samsung, в основном модуле Xiaomi Mi Mix 2020 используется 108-Мп датчик, а также 12-мегапиксельный широкоугольник и телеобъёктив с 10-кратным зумом. Разрешение фронтального модуля составит 20 Мп.

Из приятных мелочей будущий флагман будет поддерживать NFC, быструю проводную и беспроводную зарядку, а также сканер лица.

Стоит учесть, что вся информация выше неофициальная, примерная дата релиза — вторая половина 2020 года. За базовую модель придётся заплатить от $939 США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Флагман, Новинки смартфонов, Техно, Xiaomi Mi Mix 4.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
03 Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
04 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
05 Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон о полном среднем образовании
Начал действовать закон о среднем образовании: что изменится
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Нардеп Шахов заболел коронавирусом
Нардеп Шахов заболел коронавирусом
Карантина не будет: съемки сериала &quot;Корона&quot; не прекратят снимать из-за коронавируса
Карантина не будет: съемки сериала "Корона" не прекратят снимать из-за коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь