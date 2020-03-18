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iPhone SE 2: технические характеристики, обзоры, дата презентации (Фото, Видео)

iPhone SE 2: технические характеристики, обзоры, дата презентации (Фото, Видео)
08:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Есть вероятность, что главным отличием от iPhone 9 станет лишь размер.

Apple может выпустить сразу несколько версий долгожданного бюджетника iPhone 9 (другое вероятное название iPhone SE 2). В исходном коде iOS 14 заметили намек на то, что можно ожидать большую версию – iPhone 9 Plus.

Правда, деталей о iPhone 9 Plus практически нет. О последнем в сети было много утечек, в том числе и его изображение.

Что известно про iPhone 9

Дизайн аппарата, как и предполагалось ранее, напоминает iPhone 8, но с рядом отличий. Так, границы корпуса устройства стали острее, как у "классического" iPhone 4. Смартфон получил дисплей с широкими рамками и сканер отпечатков пальцев Touch ID на фронтальной панели. 

На левом торце устройства расположены переключатель беззвучного режима и качели громкости – на правом-кнопка включения и лоток для SIM-карты.

Как и его предшественники, гаджет оснащен портом Lightning для зарядки и синхронизации с PC. В левом верхнем углу задней крышки разместилась единственная основная камера. Представленный на видео смартфон выполнен в зеленом цвете корпуса.

Дата презентации 

По данным источников, близких к Apple, следующее фирменное мероприятие компании должно состояться 31 марта. Именно тогда должны были представить iPhone 9. Однако, из-за резкого распространения коронавируса мероприятие пришлось перенести.

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Есть вероятность, что новое поколение iPhone SE представят во время конференции для разработчиков WWDC Apple меняет формат ежегодной конференции из-за коронавируса , которая пройдет летом. Кстати, компания уже заявила, что ради безопасности эта конференция пройдет в режиме онлайн.

Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит от 399 долларов (около 9 800 гривен).

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Все по теме:

Apple, Технологии, Техно, iPhone 9, iPhone SE 2.
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