iPhone SE 2: технические характеристики, обзоры, дата презентации (Фото, Видео)

Apple может выпустить сразу несколько версий долгожданного бюджетника iPhone 9 (другое вероятное название iPhone SE 2). В исходном коде iOS 14 заметили намек на то, что можно ожидать большую версию – iPhone 9 Plus.

Правда, деталей о iPhone 9 Plus практически нет. О последнем в сети было много утечек, в том числе и его изображение.

Что известно про iPhone 9

Дизайн аппарата, как и предполагалось ранее, напоминает iPhone 8, но с рядом отличий. Так, границы корпуса устройства стали острее, как у "классического" iPhone 4. Смартфон получил дисплей с широкими рамками и сканер отпечатков пальцев Touch ID на фронтальной панели.

На левом торце устройства расположены переключатель беззвучного режима и качели громкости – на правом-кнопка включения и лоток для SIM-карты.

Как и его предшественники, гаджет оснащен портом Lightning для зарядки и синхронизации с PC. В левом верхнем углу задней крышки разместилась единственная основная камера. Представленный на видео смартфон выполнен в зеленом цвете корпуса.

Дата презентации

iPhone SE2 test page??? Not sure about the legitimacy of this one. #Apple #iPhoneSE2 pic.twitter.com/4OAg79LM5i

— Abdul Q. (@AndroidSaint) February 24, 2020