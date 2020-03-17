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SSD-накопитель, обновленный геймпад и 16 Гб оперативной памяти: все, что нужно знать о приставке Xbox Series X

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SSD-накопитель, обновленный геймпад и 16 Гб оперативной памяти: все, что нужно знать о приставке Xbox Series X
19:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Microsoft обнародовала новые данные о характеристиках Xbox Series X, выход которой запланирован на конец 2020 года.

Приставка Xbox Series X должна стать настоящим прорывом в области консольного гейминга. Хотя ее официальный релиз запланировал лишь на конец года, о гаджете известно практически все. Несколько недель назад в Microsoft подтвердили большую часть предполагаемых характеристик консоли, а сейчас раскрыли полную спецификацию приставки.

Как уже неоднократно сообщалось, Xbox Series X получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,8 Ггц. Общая производительность графического процессора составит 12 TFLOPS: он состоит из 52 вычислительных блоков с частотой 1,825 Ггц каждый. Также консоль получит планку оперативной памяти DDR6 на 16 Гб и накопитель SSD NVME емкостью 1 ТБ: последний, благодаря новой системе управления памятью, дает мгновенный доступ к 100 Гб данных.

Новая Xbox способна выдавать изображение с разрешением до 8К при частоте смены кадров 120 FPS. Однако подобные заоблачные показатели будут доступны не для всех игр: в качестве оптимальной цели разработчики указывают поддержку 4К и 60 FPS.

Сравнение размеров Xbox Series X (вверху) и Xbox One (внизу)

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Новая система ввода и вывода DirectStorage API позволит разгрузить процессор и выделить больше ресурсов для обработки неигровых персонажей и физики игрового процесса. А функция Sampler Feedback Streaming позволит загружать в память лишь те части игры, которые необходимы для конкретной локации. Благодаря этому игровые миры станут динамичнее, а загрузка системы оперативнее.

Игровой контроллер новой приставки

Одной из целей разработчиков было избавить игроков от загрузочных экранов. Поэтому в памяти Xbox Series X можно хранить до трех игр одновременно - как минимум. На переключение между играми будет уходить порядка семи-десяти секунд: это особенно порадует тех, кто, например, хочет оперативно переключиться с одиночной игры на мультиплеерную. Чтобы продемонстрировать, как все будет работать, разработчики приставки опубликовали соответствующий ролик.

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Еще одно видео о новой консоли посвящено сравнению загрузки игры State of Decay 2 на Xbox One X и Xbox Series X. Хотя на обоих устройствах используется одна и та же версия игры, время загрузки на Series X составляет восемь секунд против 50 у более старой приставки. Кстати, у новой консоли реализована совместимость с One X на аппаратном уровне.

Нововведения коснулись и геймпада консоли. У него появилась кнопка "Поделиться" для шэринга видео и скриншотов, а также Bluetooth со сниженным энергопотреблением. По словам разработчиков, устройство хотели сделать одинаково удобным как для взрослого мужчины, так и для маленького ребенка.

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Цену приставки, а также точную дату релиза в Microsoft пока не сообщают. Ориентировочно консоль поступит в продажу в октябре-ноябре 2020 года, но эти планы может скорректировать пандемия коронавируса.

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