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Искусственный интеллект может контролировать работу термоядерного реактора

Искусственный интеллект может контролировать работу термоядерного реактора
17:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pinterest.com

Новости технологии:Нейросеть позволит не допустить внезапного выделения энергии, хранящейся в плазме, которая питает реакции термоядерного синтеза.

Ученые, которые работают на термоядерных установках, называемых токамаками, подвергаются повышенному риску сбоев в ходе экспериментов по максимизации мощности термоядерного синтеза. Такие опыты позволяют создать на Земле термоядерный синтез, который питает солнце и звезды.

Таким образом, ученым необходимо точно знать пределы токамака, чтобы использовать его на максимальной мощности, но при этом не создавать угрозы жизни и здоровью. Эта возможность имеет решающее значение для самой большой установки для термоядерного синтеза ITER, которая будет открыта во Франции в ближайшие годы.

Реакции синтеза объединяют легкие элементы в форме плазмы — горячего заряженного состояния вещества, — чтобы генерировать огромное количество энергии. Чтобы избежать внезапного выделения энергии, хранящейся в плазме, исследователи использовали искусственный интеллект, способный вовремя предупредить ученых о достижении верхнего предела мощности токамака, после которого может последовать взрыв.

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В процессе обучения нейросеть получила данные о тысячах предыдущих экспериментов на реакторах термоядерного синтеза, а также о правила работы с ними и об инцидентах, которые произошли во время экспериментов.

"Удивительно, но относительно простая модель машинного обучения смогла точно предсказать сложное поведение термоядерной плазмы" - Ичен Фу, ведущий автор исследования.

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Искусственный интеллект, Термоядерный реактор, ИИ, Нейросеть.
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