Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст

Приложение GoogleTranslate для Android отныне имеет возможность преобразовывать аудио в текст.
Начиная с 18 марта, пользователи могут воспользоваться программой Android Google Translate для транскрипции речи, сообщается в блоге разработчиков Google.
Какие языки доступны для перевода
Поскольку функция транскрипции для Google Translate реализована недавно, сейчас для перевода доступны только несколько языков:
Английский;
Французский;
Немецкий;
Хинди;
Португальский;
Русский;
Испанский;
Тайский.
Как работает функция транскрипции
Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью необходимо нажать на отдельную кнопку, которая появилась в приложении.
Разработчики отмечают, что сейчас функция транскрибирования лучше будет работать в спокойном окружении. В других ситуациях приложение все равно сделает все возможное, чтобы уловить суть сказанного.