Google посвятил Doodle Игнасу Семмельвайсу

Новости технологии:Google дудл 20 марта посвящен венгерскому врачу-акушеру, профессору Игнацу Семмельвейсу, которого счтают одним из основоположников асептики.

Сегодняшний Doodle признает венгерского врача д-ра Игнаса Семмельвайса, которого многие считают первым человеком, открывшим медицинские преимущества мытья рук.

В этот день в 1847 году Семмельвейс был назначен главным резидентом родильного дома Венской больницы общего профиля, где он сделал вывод и продемонстрировал, что необходимость в врачах для дезинфекции рук значительно снижает передачу заболевания.

Игнац Семмельмвайс родился в Буде (ныне Будапешт), Венгрия, 1 июля 1818 года. Затем он получил докторскую степень в Венском университете и степень магистра по акушерству. Когда он начал свое пребывание в Венской больнице общего профиля в середине 19-го века, загадочная и плохо изученная инфекция, известная как "лихорадка детского возраста", привела к высоким показателям смертности среди новых матерей в родильных домах по всей Европе.

Семмельвейс был посвящен поиску причины. После тщательного расследования он пришел к выводу, что врачи передавали инфекционные материалы от предыдущих операций и вскрытий чувствительным матерям через их руки. Он немедленно ввел требование, чтобы весь медицинский персонал вымыл руки между обследованиями пациентов, и в результате уровень заболеваемости в его отделении начал резко падать.

К сожалению, многие сверстники Семмельвайса поначалу относились к его идеям со скептицизмом. Спустя десятилетия его гигиенические рекомендации были подтверждены широко распространенным признанием "микробной теории болезни".

Сегодня Семмельвейса широко помнят как "отца инфекционного контроля", которому приписывают революцию не только в акушерстве, но и в самой медицинской сфере, информируя не только его собственные поколения, что мытье рук является одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения болезней.